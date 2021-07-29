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  4. Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler otellere sıçradı

Bodrum'da korku dolu anlar! Alevler otellere sıçradı

Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın 5 yıldızlı iki otelin bahçesine sıçradı.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın Meşelik Mahallesi, Kuyucak mevkiindeki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandan saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. 

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Oteller bölgesine yakın bir bölgede çıkan yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler bölgedeki 5 yıldızlı 2 otelin bahçesine kadar dayandı. 

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Alevlere 8 arazöz ve 6 itfaiye aracı ve 40 orman işçisi ile müdahale edildi. İş makineleri ile da ormanlık alanda yol açma çalışmaları sürüyor. 

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Jandarma ekipleri, sahildeki tatilcileri tedbir amacıyla bölgeden uzaklaştırdı. Bazı tekne sahipleri, karadan ulaşımın zor olduğu bölgedeki otellerde kalan turistlerin tahliyesi için destek verdi.

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