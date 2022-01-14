Bodrum'da korku dolu gece! İki ev tahliye edildi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağışların ardından yaklaşık 10 metre yükseklikteki istinat duvarı yıkıldı, dere kenarındaki 2 ev tahliye edildi. Tahliyesi yapılan evin bahçe zemininde yarılma meydana geldi.
Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanağın ardından, Yokuşbaşı Mahallesi Ninniharim Sokak'tan geçen derenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı.
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Dere yatağının içerisine büyük bir gürültüyle yıkılan duvar nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı.
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Duvarın yıkıldığını görenler durumu belediyeye bildirdi.
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Zabıta ekipleri, yıkılan yerin etrafını şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı.
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