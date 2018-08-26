Bodrum'da lahmacun dağıtan iş adamı kim çıktı ?

SURİYELİ GÖÇMENLERE DE YARDIM EDİYOR



Suriyeli göçmenlere yaptığı maddi ve ilaç yardımları, pek çok okulda çocuklara yönelik giyecek yardımları ile de dikkat çekmişti. Vatan Gazetesi'nin haberine göre, 5 bin çocuğa kışlık mont, bot gibi malzeme sağlayan Sezgin Baran Korkmaz, memleketi Kars’a da okullar ve öğrenci yurtları yapıp bağışlamıştı.