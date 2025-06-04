Bodrum'da limana yanaşan lüks yatta büyük patlama: Yaralılar var

Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan M.Ö.'nün bacağının kırıldığı, ismi henüz öğrenilemeyen bir diğer yaralının omzunun çıktığı, T.Ş. adlı yaralının ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.