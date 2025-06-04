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Bodrum'da limana yanaşan lüks yatta büyük patlama: Yaralılar var

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tekneye yakıt ikmali yapıldığı sırada patlama meydana geldi, 3 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
Bodrum'da limana yanaşan lüks yatta büyük patlama: Yaralılar var - Resim: 1

Muğla'nın Bodrum ilçesinin merkezindeki özel bir marinada akaryakıt istasyonuna yakıt ikmali için yanaşan teknede patlama yaşandı.

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Bodrum'da limana yanaşan lüks yatta büyük patlama: Yaralılar var - Resim: 2

Büyük bir gürültüye neden olan patlama sonrası bölgede yangın çıktı.

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Bodrum'da limana yanaşan lüks yatta büyük patlama: Yaralılar var - Resim: 3

İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ile denizden Kıyı Emniyet, Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Bodrum'da limana yanaşan lüks yatta büyük patlama: Yaralılar var - Resim: 4

Olayda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılardan M.Ö.'nün bacağının kırıldığı, ismi henüz öğrenilemeyen bir diğer yaralının omzunun çıktığı, T.Ş. adlı yaralının ise genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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