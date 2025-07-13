Bodrum'da milyon dolarlık yat alev topuna döndü
Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkbükü açıklarında demirli lüks yat, çıkan yangında alev alev yandı.
Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, 'Melinay' isimli lüks motoryatta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler tekneyi sardı. Yapılan ihbar üzerine yangına Sahil Güvenlik ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
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Yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğu öğrenilen motoryattaki yangın ekiplerin tüm çabalarına rağmen kontrol altına alınamayınca yat açığa çekildi. Tamamen yanan yat batarken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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