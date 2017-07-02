Bodrum'da plajlar doldu taştı
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, sıcak havadan bunalanlar soluğu serinlemek için plajlarda aldı. Ancak, deniz suyunun da sıcak olması nedeniyle umduklarını bulamadı.
Bodrum'da son üç günde giderek etkisini arttıran hava sıcaklıkları bugün öğle saatlerinde 46 dereceye, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceye ulaştı. İlçede sıcak hava nedeniyle sokaklar boşalırken, plajlar doldu.
Denize girip yüzerek ve su sporları yaparak serinlemeye çalışanlar arasında küçük çocuklar da vardı. Anneleri dakikalarca denizin içinde tuttukları çocuklarını serinletmeye çalıştı.
Yüzlerce turist ise çareyi tekne ile mavi yolculuğa çıkarak çam ormanları ile kaplı Gökova koylarına gitmekte buldu.