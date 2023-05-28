Bodrum'da sağanak yağış hayatı felç etti

SANDIKLAR ŞEMSİYELERLE KORUNDU

Öte yandan, okul olmadığı için Torba Mahallesi'nde açık alana kurulan seçim sandıkları yağmurdan şemsiyeyle korundu. Yağmur bölgesel olarak etkisini sürdürürken, hafta başından itibaren yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (DHA)