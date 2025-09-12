  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bodrum'da su kesintileri başlıyor: 24 saat sürecek

Bodrum'da su kesintileri başlıyor: 24 saat sürecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuraklık nedeniyle planlı su kesintilerinin yarından itibaren başlayacağı bildirildi. Su kesintilerinin belirlenen iki bölgede 24 saat süreceği belirtildi.

Kaynak: DHA
Bodrum'da su kesintileri başlıyor: 24 saat sürecek - Resim: 1

Kuraklık ve düşen yağış miktarı azlığı hissedilir hale gelirken, Bodrum'da içme suyunun karşılandığı Geyik ve Mumcular barajlarında doluluk oranları kritik seviyelere geriledi.

1 / 6
Bodrum'da su kesintileri başlıyor: 24 saat sürecek - Resim: 2

Bu kapsamda MUSKİ geçtiğimiz günlerde planlı olarak yapılacak su kesintilerini duyurdu. Duyurunun ardından planlı kesintilerin yapılacağı bölgelerle ilgili MUSKİ tarafından açıklama yapıldı.

2 / 6
Bodrum'da su kesintileri başlıyor: 24 saat sürecek - Resim: 3

Açıklamada, “Mumcular Barajı'ndan Bodrum'a verilen suyun durdurulması sonucunda ilçemizde su kesintisi yapılmaktadır. Bodrum'da kesinti uygulanacak bölgeler; 13 Eylül saat 08.00 ile 14 Eylül saat 08.00 arasında ise Konacık, Bitez üst kotlar, Müskebi-Yahşi yalı bölgesi, Turgutreis GMK Bulvarı, Küçükbük alt kotlar, Koyunbaba, Gümüşlük alt kotlar, Bahçelievler alt kotlar, Torba üst kotlar, Yokuşbaşı, Çarşı, Umurca, Kumbahçe 14 Eylül saat 08.00 - 15 Eylül 08.00 arası Kumbahçe, Yokuşbaşı, Umurca'nın üst kotları Çırkan, Bitez sahil bölgesi, Müskebi köy içi, Turgutreis Turgut Özal Bulvarı, Küçükbük üst kotlar, Koyunbaba(muhtarlık bölgesi), Peksimet-Kadıkalesi sahil bölgesi, Turgutreis eski otogar üstü, Torba alt kotlar, Yeniköy, Türkkuyusu, Gümbet, Eskiçeşme, Cevatşakir, Cumhuriyet, Tepecik" denildi. (DHA)

3 / 6
Bodrum'da su kesintileri başlıyor: 24 saat sürecek - Resim: 4
4 / 6