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  3. 15 Mart 2020 08:40

Bodrum'da süper lüks yata 2.2 milyon TL'lik yakıt ikmali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iskeleye demir atan ultra lüks motor yatı, görenlerin büyük ilgisini çekti. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen mega yat, 2 milyon 200 bin TL’lik yakıt ikmali yaptı.

Bodrum'da süper lüks yata 2.2 milyon TL'lik yakıt ikmali

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Bodrum'da süper lüks yata 2.2 milyon TL'lik yakıt ikmali

Cayman Adaları bayraklı 'Radiant' isimli yat, dün öğle saatlerinde Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştı. Al Futtaim Group'un Yönetim Kurulu Başkanı olan Abdullah Al Futtaim'e ait olduğu belirtilen yatın yakıt ikmali için ilçeye geldiği öğrenildi.

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Bodrum'da süper lüks yata 2.2 milyon TL'lik yakıt ikmali

15 tankerle getirilen 450 bin litre yakıt için 2 milyon 200 bin lira ödeneceği ifade edildi. Akşam saatlerine kadar yakıt ikmalinin devam edeceği ve yatın Bodrum’dan ayrılarak Yunan adalarına gideceği öğrenildi.

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Bodrum'da süper lüks yata 2.2 milyon TL'lik yakıt ikmali

100 METRE YAKININA YANAŞILMIYOR
Güvenlik seviyesi en üst düzeyde olan ultra lüks yatın 100 metre yakınına başka yatlar yanaşamıyor. Yatın, yanına bir başka yatın yanaşması durumunda ise dalga yaparak alabora ediyor.

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