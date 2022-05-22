Bodrum'da tatil sezonu açıldı, lahmacun ücreti yine olay oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz sezonu başlarken özel plajlara giriş ücretleri 150 liradan başlıyor, istenilen özel localara göre bu fiyat geçen sene yüksek sezonda olduğu gibi bu yıl da 10 bin euroya kadar çıkıyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında değişiyor.