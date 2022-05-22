Bodrum'da tatil sezonu açıldı, lahmacun ücreti yine olay oldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz sezonu başlarken plaj ve yiyecek ücretleri sosyal medyada yine olay oldu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz sezonu başlarken özel plajlara giriş ücretleri 150 liradan başlıyor, istenilen özel localara göre bu fiyat geçen sene yüksek sezonda olduğu gibi bu yıl da 10 bin euroya kadar çıkıyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında değişiyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz sezonu başlarken özel plajlara giriş ücretleri 150 liradan başlıyor, istenilen özel localara göre bu fiyat geçen sene yüksek sezonda olduğu gibi bu yıl da 10 bin euroya kadar çıkıyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında değişiyor.
Dünyanın en önemli Turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla Plaj ve otellerde hareketlilik başladı. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. Bu kapsamda Bodrum'da özel plajlara girişler 150 liradan başlıyor. Verilen hizmetin kalitesine göre bu fiyat artıyor.
LOCA FİYATLARI 10 BİN EURO'YA KADAR ÇIKIYOR
Özel plajlardaki locaların ise geçen sene yüksek sezonda 10 bin euroya kadar çıkan fiyatlarının bu yıl da aynı olması bekleniyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında satışa sunuluyor.