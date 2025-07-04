Bodrum'da turist taşıyan 27 metrelik lüks gulet alevler içerisinde kalarak battı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 27 metre uzunluğundaki 'My Lover' isimli gulet teknede yangın çıktı. 8 Polonyalı turist ile 5 personel tahliye edilirken, yanan tekne battı.
Kaynak: DHA / İHA
Datça Mersincik koyundan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na gitmek için denize açılan 'My Lover' isimli gulette, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.
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Koya 2 mil mesafedeki yangına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 botu ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
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Guletteki Polonya uyruklu 8 turist ile 5 mürettebat teknenin hizmet botuna binerek kurtuldu.
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Ekipler alev alev yanan tekneye müdahale etti fakat ağır hasar alan tekne sulara gömüldü.
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