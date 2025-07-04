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  4. Turistleri taşıyan 27 metrelik lüks gulet alevler içerisinde kalarak battı!

Bodrum'da turist taşıyan 27 metrelik lüks gulet alevler içerisinde kalarak battı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 27 metre uzunluğundaki 'My Lover' isimli gulet teknede yangın çıktı. 8 Polonyalı turist ile 5 personel tahliye edilirken, yanan tekne battı.

Kaynak: DHA / İHA
Bodrum'da turist taşıyan 27 metrelik lüks gulet alevler içerisinde kalarak battı - Resim: 1

Datça Mersincik koyundan Bodrum Karaada Poyraz Koyu'na gitmek için denize açılan 'My Lover' isimli gulette, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.

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Bodrum'da turist taşıyan 27 metrelik lüks gulet alevler içerisinde kalarak battı - Resim: 2

Koya 2 mil mesafedeki yangına, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 botu ile sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

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Bodrum'da turist taşıyan 27 metrelik lüks gulet alevler içerisinde kalarak battı - Resim: 3

Guletteki Polonya uyruklu 8 turist ile 5 mürettebat teknenin hizmet botuna binerek kurtuldu. 

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Bodrum'da turist taşıyan 27 metrelik lüks gulet alevler içerisinde kalarak battı - Resim: 4

Ekipler alev alev yanan tekneye müdahale etti fakat ağır hasar alan tekne sulara gömüldü.

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