  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bodrum'da ultra lüks sürat teknesi yanarak battı!

Bodrum'da ultra lüks sürat teknesi yanarak battı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki teknede yangın çıktı. Teknedeki 1 kişi çevredeki botlar tarafından kurtarılırken, alevler 1 saatte kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
Bodrum'da ultra lüks sürat teknesi yanarak battı - Resim: 1

Yangın, saat 13.00 sıralarında Gündoğan Koyu'nda demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

1 / 8
Bodrum'da ultra lüks sürat teknesi yanarak battı - Resim: 2

Yangın, kısa sürede büyüdü. Teknede bulunan 1 kişi, çevredeki botlar ile kurtarıldı. 

2 / 8
Bodrum'da ultra lüks sürat teknesi yanarak battı - Resim: 3

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. 

3 / 8
Bodrum'da ultra lüks sürat teknesi yanarak battı - Resim: 4

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından alevler söndürüldü. 

4 / 8