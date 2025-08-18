Bodrum'da ultra lüks sürat teknesi yanarak battı
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki teknede yangın çıktı. Teknedeki 1 kişi çevredeki botlar tarafından kurtarılırken, alevler 1 saatte kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Yangın, saat 13.00 sıralarında Gündoğan Koyu'nda demirli bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
Yangın, kısa sürede büyüdü. Teknede bulunan 1 kişi, çevredeki botlar ile kurtarıldı.
İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından alevler söndürüldü.
