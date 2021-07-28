Bodrum'daki fahiş fiyatlar yine gündemde: ''Su 40 lira, çok normal...''
Tatil cenneti Bodrum'daki fahiş fiyatlar bu yıl da gündemde. İşletme yöneticileri, son dönemde artan giderlerin ve personel maliyetlerinin fiyatlara yansıtıldığını belirtiyor. Yeme-içme sektörü temsilcileri ise ''Bu bir arz-talep meselesi. Su 40 lira ama fiyatlar turistlere göre oldukça makul. Uygun fiyatlı yerler ve halk plajları da var'' diyor.
Her yaz olduğu gibi bu yıl da Bodrum’daki yüksek fiyatlar gündemde. Beach’lerin adisyonları sosyal medyada paylaşılıyor. Bölgede faaliyet gösteren işletmelerle ve yeme-içme sektörü temsilcileriyle konuyla ilgili olarak görüştük.
Son dönemde artan giderler, personel maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu belirten işletmeciler, Bodrum’da hizmetin pahalı olduğunu söylüyor.
Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre, yeme-içme sektörü temsilcileri ise fiyatların turistlere göre makul olduğu görüşünde. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, her yıl Bodrum fiyatlarının konuşulduğunu dile getirdi.
Salgın dönemde uzun süre işletmelerin kapalı kaldığını, saat ve kapasite sınırlamasının olduğunu söyleyen Demirer, “Aynı zamanda enflasyon faktörü de var. İşletmeler arz ve talebi bir fiyatla buluşturmazlarsa müşterilerinin kendilerini cezalandıracağını ve fahiş fiyatlarla uzun dönemde müşterileri rakiplere kaptıracaklarını da biliyorlar” dedi.