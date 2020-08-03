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  3. 03 Ağustos 2020 19:56

Bodrum'dan kaçış! 20 dakikada 2 kilometre

Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilden dönüş yapmak isteyen vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşturdu.

Bodrum'dan kaçış! 20 dakikada 2 kilometre

Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte tatilini Muğla Bodrum'da geçirenlerin bir kısmı evlerine dönmeye başladı.

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Bodrum'dan kaçış! 20 dakikada 2 kilometre

Turgutreis-Bodrum Karayolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk ve Emin Anter Bulvarı'nda dönüş yolundaki tatilciler, yoğunluğa neden oldu.

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Bodrum'dan kaçış! 20 dakikada 2 kilometre

İlçenin çıkış yönündeki yoğunluğun aksine geliş yönünde az sayıda araç geçişi dikkat çekti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Torba Kavşağı'nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluşurken, iki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan sürücüler, Milas yönüne hareket etti.

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Bodrum'dan kaçış! 20 dakikada 2 kilometre

Son 24 saatte ilçeden 44 bin araç çıkarken 33 bin araç ise giriş yaptı.

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