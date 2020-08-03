Bodrum'dan kaçış! 20 dakikada 2 kilometre
Kurban Bayramı tatilinin son gününde tatilden dönüş yapmak isteyen vatandaşlar, trafikte yoğunluk oluşturdu.
Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelinmesiyle birlikte tatilini Muğla Bodrum'da geçirenlerin bir kısmı evlerine dönmeye başladı.
Turgutreis-Bodrum Karayolu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk ve Emin Anter Bulvarı'nda dönüş yolundaki tatilciler, yoğunluğa neden oldu.
İlçenin çıkış yönündeki yoğunluğun aksine geliş yönünde az sayıda araç geçişi dikkat çekti. Kıbrıs Şehitleri Caddesi Torba Kavşağı'nda zaman zaman 1 kilometreye varan araç kuyrukları oluşurken, iki kilometrelik yolu 20 dakikada tamamlayan sürücüler, Milas yönüne hareket etti.