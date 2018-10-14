Bodrum'un beyaz evlerinin sırrını biliyor muydunuz ?

Bodrum Otelciler ve Turizmciler Derneği Genel Sekreteri Orhan Kavala evlerin turistleri cezbettiğini söyleyerek "Bodrum’un kapıları, pencereleri hep maviye boyanır. Mavi olmasının en önemli sebebi ise bölge çok sıcak bir iklime sahip olduğu için bölgede bulunan bir takım haşerenin evlerinin içerisine girmesini engellemek için yapılır. Çünkü mavi renk haşerelerin üzerinde etki yapıyor. Sürülen mavi renk haşerelere ’ateş’ gibi görünüyor. Ateşten korkan yılan, akrep ve birçok haşere evlere giremiyor. Evlerin beyaza boyanmasının hatta kireç sürülmesinin sebebi ise bir takım dezenfeksiyon işlerini görüyor. Evin içerisine karınca cinsinin girmesini engelliyor. Çok sıcak bir iklim olduğu için evin içerisini serin tutuyor beyaz renk" ifadelerini kullandı.