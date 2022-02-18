Bodrum'un yanan ormanlarında skandal manzara
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangınlar nedeniyle zarar gören ormanlara moloz döküldüğü tespit edildi. Konuyla ilgili harekete geçen belediye, suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çeşitli tarihlerde çıkan yangınlarda zarar gören Turgutreis, Dereköy, Gümüşlük, Yaka ve Gürece mahaleleri arasındaki makilik ve ormanlık alanlara moloz döküldüğü tespit edildi.
Bodrum Belediyesi'ne, bir süre önce Dereköy ve Yaka mahallerinde çeşitli tarihlerde çıkan yangınlarda zarar gören orman ve makilik alana moloz döküldüğü ihbarı yapıldı.
İhbarın ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, önceki gün Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, Fen İşleri Müdürü Ece Erdoğan Karadan, Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan, Yapı Kontrol Müdürü Serkan Balkan ve Dereköy Muhtarı Cemal Akhan ile bölgeye giderek inceleme yaptı.
Moloz dökülen noktalar tek tek tespit edilip, belgelendi. Kayıt altına alınarak, durum kolluk kuvvetlerine bildirildi. Dere yataklarına kadar moloz döken kişi veya firmaların tespit edilip, yasal işlem yapılması için çalışma başlatıldı.