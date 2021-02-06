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  3. 06 Şubat 2021 13:20

Boeing'in yeni nesil savaş uçağı F-15EX'ten ilk uçuş

Amerikan havacılık şirketi Boeing’in geliştirdiği yeni F-15EX Advanced Eagle uçağı ilk uçuşunu yaptı. Uçuş anları Boeing'in resmi YouTube hesabından da paylaşıldı.

Boeing'in yeni nesil savaş uçağı F-15EX'ten ilk uçuş

Amerikan havacılık şirketi Boeing’in geliştirdiği yeni F-15EX Advanced Eagle uçağı ilk uçuşunu yaptı. Uçuş anları Boeing'in resmi YouTube hesabından da paylaşıldı.

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Boeing'in yeni nesil savaş uçağı F-15EX'ten ilk uçuş

Görev bilgisayarı tarafından desteklenen tamamen dijital bir kokpite ev sahipliği yapan uçak bu sayede gerek duyulan güncellemeleri de alabilecek.

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Boeing'in yeni nesil savaş uçağı F-15EX'ten ilk uçuş

NTV'nin haberine göre, F-15EX'in uzun vadede yaklaşık 35 yıldır görev yapan F-15C ve D uçaklarının yerini alacak ve güvenlik riski taşıdığı düşünülen bu uçaklar da emekliye ayrılacak.

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Boeing'in yeni nesil savaş uçağı F-15EX'ten ilk uçuş

Uçak Mart ayının sonunda ABD Hava Kuvvetleri’ne teslim edilecek.

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