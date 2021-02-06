Boeing'in yeni nesil savaş uçağı F-15EX'ten ilk uçuş
Amerikan havacılık şirketi Boeing’in geliştirdiği yeni F-15EX Advanced Eagle uçağı ilk uçuşunu yaptı. Uçuş anları Boeing'in resmi YouTube hesabından da paylaşıldı.
Amerikan havacılık şirketi Boeing’in geliştirdiği yeni F-15EX Advanced Eagle uçağı ilk uçuşunu yaptı. Uçuş anları Boeing'in resmi YouTube hesabından da paylaşıldı.
Görev bilgisayarı tarafından desteklenen tamamen dijital bir kokpite ev sahipliği yapan uçak bu sayede gerek duyulan güncellemeleri de alabilecek.
NTV'nin haberine göre, F-15EX'in uzun vadede yaklaşık 35 yıldır görev yapan F-15C ve D uçaklarının yerini alacak ve güvenlik riski taşıdığı düşünülen bu uçaklar da emekliye ayrılacak.