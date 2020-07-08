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  3. 08 Temmuz 2020 16:26

Boğa güreşleri ile ünlü San Fermin Festivali, korona nedeniyle iptal edildi

İspanya’nın Pamplona kentinde geleneksel olarak düzenlenen ve boğa güreşleri ile ünlü San Fermin Festivali, bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildi.

Boğa güreşleri ile ünlü San Fermin Festivali, korona nedeniyle iptal edildi

İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen ve her yl tartışmaları beraberinde getiren San Fermin Festivali, corona virüs nedeniyle 1936-1939 İspanya İç Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edildi.

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Boğa güreşleri ile ünlü San Fermin Festivali, korona nedeniyle iptal edildi

Boğalara işkence edildiği gerekçesiyle hayvan hakları savunucularının tepkisini çeken festival, bu sene de aktivistler tarafından protesto edildi.

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Boğa güreşleri ile ünlü San Fermin Festivali, korona nedeniyle iptal edildi

'Eski' ve 'yeni' normalde San Fermin Festivali döneminde Pamplona sokakları - 3
Pandeminin ülkeyi teslim aldığı Nisan ayında, Pamplona Belediyesi 6-15 Temmuz'da yapılması öngörülen San Fermin festivalini iptal etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

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Boğa güreşleri ile ünlü San Fermin Festivali, korona nedeniyle iptal edildi

Hayvan hakları savunucuları ve aktivistler ise bu festivalin 'insanlık dışı' olduğu gerekçesiyle tamamen durdurulmasını talep ediyor.

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