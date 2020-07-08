Boğa güreşleri ile ünlü San Fermin Festivali, korona nedeniyle iptal edildi
İspanya’nın Pamplona kentinde geleneksel olarak düzenlenen ve boğa güreşleri ile ünlü San Fermin Festivali, bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edildi.
İspanya'nın Pamplona kentinde düzenlenen ve her yl tartışmaları beraberinde getiren San Fermin Festivali, corona virüs nedeniyle 1936-1939 İspanya İç Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edildi.
Boğalara işkence edildiği gerekçesiyle hayvan hakları savunucularının tepkisini çeken festival, bu sene de aktivistler tarafından protesto edildi.
'Eski' ve 'yeni' normalde San Fermin Festivali döneminde Pamplona sokakları - 3
Pandeminin ülkeyi teslim aldığı Nisan ayında, Pamplona Belediyesi 6-15 Temmuz'da yapılması öngörülen San Fermin festivalini iptal etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.