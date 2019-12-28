Boğazda 71 yalı satılık ! Fiyatları dudak uçuklattı

Boğaz’ın iki yakasında satılık yalılarda en yüksek fiyatla satılan ise 19 odalı 530 milyon TL fiyatı ile Bebek’teki yalı olurken, yalılara yabancılardan daha çok Türk vatandaşlarının ilgi gösterdiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, değerli konut vergisinin uygulanmasının 1 yıl ertelenebileceği açıklamasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren yalı satışlarına aracılık eden lüks konut uzmanı Evrim Kırmızıtaş, “Bu açıklama piyasaları inanılmaz etkilediğini düşünüyorum hatta ben bu haberi öğrendiğim zaman sevinç çığlıkları içerisinde karşıladım” dedi.