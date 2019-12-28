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  3. 28 Aralık 2019 14:57

Boğazda 71 yalı satılık ! Fiyatları dudak uçuklattı

İstanbul Boğazı'nda aralarında tarihi yalılarında olduğu satılık yalı sayısı 71'e çıkarken, yalıların toplam değeri 10 milyar TL’yi buldu.

Boğazda 71 yalı satılık ! Fiyatları dudak uçuklattı

Boğaz’ın iki yakasında satılık yalılarda en yüksek fiyatla satılan ise 19 odalı 530 milyon TL fiyatı ile Bebek’teki yalı olurken, yalılara yabancılardan daha çok Türk vatandaşlarının ilgi gösterdiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, değerli konut vergisinin uygulanmasının 1 yıl ertelenebileceği açıklamasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren yalı satışlarına aracılık eden lüks konut uzmanı Evrim Kırmızıtaş, “Bu açıklama piyasaları inanılmaz etkilediğini düşünüyorum hatta ben bu haberi öğrendiğim zaman sevinç çığlıkları içerisinde karşıladım” dedi.

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Boğazda 71 yalı satılık ! Fiyatları dudak uçuklattı

Dünyaca üne sahip İstanbul Boğazı'nın incisi olarak nitelendirilen, Osmanlı döneminden beri üst gelir grubunun göz bebeği olan yalılardan 71’i yeni sahiplerini bekliyor. Boğaz’ın iki yakasında tarihi eser olan 366 yalı bulunurken, toplam yalı sayısı ise 622.

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Boğazda 71 yalı satılık ! Fiyatları dudak uçuklattı

Şu an satışta olan yalıların fiyatları ise 2 ile100 milyon dolar arasında gösterilirken, yalı fiyatlarındaki değişim rıhtım uzunluğuna, lokasyonuna, tavan yüksekliğine büyüklüğüne ve tarihi değerine göre değişiyor.

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Boğazda 71 yalı satılık ! Fiyatları dudak uçuklattı

Konut uzmanlarına göre özellikle Anadolu Yakası'nda Vaniköy, Kandilli ve Anadolu Hisarı'ndaki yalılar ile Avrupa Yakası'nda Bebek ve Yeniköy yalıları da fiyatları ile dikkat çekiyor.

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