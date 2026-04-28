Boğaz'da faciadan dönülmüştü! Müge Anlı'ya ait olduğu iddia edilen yalının sahibi ortaya çıktı
İstanbul Boğazı Yeniköy açıklarında dümen arızası yapan 147 metrelik "KAPPA" isimli dev konteyner gemisi, kıyıdaki yalıya çarpmasına ramak kala karaya oturdu. Yalının ünlü sunucu Müge Anlı'ya ait olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak yalının bir iş kadınına ait olduğu öğrenildi.
İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Karadeniz yönünden boğaza giriş yapan 147 metre boyundaki Türk bayraklı "KAPPA" isimli konteyner gemisi, Yeniköy önlerinde aniden dümen arızası yaparak sürüklenmeye başladı. Akıntının etkisiyle kıyıya yönelen dev gemi, bölgedeki yalıya çarpmasına saniyeler kala sığ alanda karaya oturarak durabildi.
Olayın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Boğaz trafiğinin geçici olarak askıya alındığı kazada, yaklaşık 6 saat süren bir çalışma yürütüldü.
Kıyı Emniyeti'ne bağlı dalgıçların yaptığı hasar tespit çalışmalarının ardından; Kurtarma-5, Kurtarma-6 ve Kurtarma-8 römorkörleri devreye girdi. Dev gemi, ekiplerin eşgüdümlü operasyonuyla oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürülmeye başlandı. Gemi, güvenlik önlemleri altında Küçükçekmece Demir Sahası'na çekilerek demirletildi.
Olayın ardından yapılan incelemelerde, söz konusu geminin 2024 yılında da benzer bir teknik arıza yaşadığı öğrenildi.