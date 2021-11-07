Boğazda ''sis'' bekleyişi milyonlarca dolara mal oldu
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında 2-3 gündür etkisi gösteren sis, milyonlarca dolara mal oldu.
Son günlerde Marmara Bölgesini etkisi altına alan sis deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı'nda etkisini arttıran sisten dolayı boğazın transit gemi trafiğine yaklaşık 11 saat kapatılması nedeniyle zaman zaman ticari gemilerin ulaşımında aksamalar yaşandı.
Son günlerde Marmara Bölgesini etkisi altına alan sis deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Boğazı'nda etkisini arttıran sisten dolayı boğazın transit gemi trafiğine yaklaşık 11 saat kapatılması nedeniyle zaman zaman ticari gemilerin ulaşımında aksamalar yaşandı.
YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU
Karadeniz'den yada Marmara Denizinden gelerek boğazdan geçmek isteyen gemiler Marmara Denizi bölgesinde Ahırkapı açıklarından yoğunluk oluştururken Karadeniz tarafından gelen gemilerde Kumköy açıklarında yoğunluğa neden oldu.
İstanbul Boğazı girişlerinde geçiş için bekleyen yüzlerce gemi havadan görüntülenirken Gemi radar sisteminde de boğazların giriş çıkışlarında geçiş için bekleyen çok sayıda geminin olduğu gözlendi.