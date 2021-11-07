Boğazda ''sis'' bekleyişi milyonlarca dolara mal oldu

YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Karadeniz'den yada Marmara Denizinden gelerek boğazdan geçmek isteyen gemiler Marmara Denizi bölgesinde Ahırkapı açıklarından yoğunluk oluştururken Karadeniz tarafından gelen gemilerde Kumköy açıklarında yoğunluğa neden oldu.