Boğazını kesip, ''Cinler alemine adadım'' dedi! Sosyal medya ayağa kalktı

Bir sosyal medya grubunda medyumluk yaptığını iddia eden Y.Y.’nin, cinler alemine adamak için tavuk kesip ateşe attığı görüntüler tepkilere neden oldu. Adana’da çekildiği düşünülen görüntülerde, tavuğun boğazını kesen Y.Y.’nin, kanını da bir kaba akıttığı görüldü. Kendisini görüntüleyen Y.Y., “Cinler aleminin en çok sevdiği gece sessiz bir saatte ormanda verilen adaklardır. Ben adağımı verdim, sizler için bahşediyorum” dedikten sonra tavuğu, yaktığı ateşe attı.

