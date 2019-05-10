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  3. 10 Mayıs 2019 23:35

Bölgeyi istila ettiler ! Vatandaş yardım bekliyor...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında 4 mahalle, çekirgelerin istilasına uğradı. Vatandaşlar çekirgelerin araziye gitmeden önce bir çare bulunması için yardım bekliyor.

Bölgeyi istila ettiler ! Vatandaş yardım bekliyor...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında 4 mahalle, çekirgelerin istilasına uğradı. Vatandaşlar, çekirgelerin ekili arazilere gitmeden önce durdurulması için yardım bekliyor.

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Bölgeyi istila ettiler ! Vatandaş yardım bekliyor...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin kırsal bölgeleri çekirge istilasına uğradı. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Güldoruğu, Ortaköy, Büyüktepe, Beşyamaç ve Kapıkaya kırsal mahallelerinde, binlerce dönüm araziye yayılan çekirge sürüsünün ekili alanlara zarar vermesinden endişe eden mahalle halkı ilaçlama çalışması yapılmasını istedi.

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Bölgeyi istila ettiler ! Vatandaş yardım bekliyor...

Mahalle sakinlerinden Hıdır Aycan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede geçen yıl da çekirge istilası yaşandığını söyledi.

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Bölgeyi istila ettiler ! Vatandaş yardım bekliyor...

Geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Aycan, "Mera alanımızı çekirgeler sardı.

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