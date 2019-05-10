Bölgeyi istila ettiler ! Vatandaş yardım bekliyor...
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında 4 mahalle, çekirgelerin istilasına uğradı. Vatandaşlar çekirgelerin araziye gitmeden önce bir çare bulunması için yardım bekliyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında 4 mahalle, çekirgelerin istilasına uğradı. Vatandaşlar, çekirgelerin ekili arazilere gitmeden önce durdurulması için yardım bekliyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin kırsal bölgeleri çekirge istilasına uğradı. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Güldoruğu, Ortaköy, Büyüktepe, Beşyamaç ve Kapıkaya kırsal mahallelerinde, binlerce dönüm araziye yayılan çekirge sürüsünün ekili alanlara zarar vermesinden endişe eden mahalle halkı ilaçlama çalışması yapılmasını istedi.
Mahalle sakinlerinden Hıdır Aycan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede geçen yıl da çekirge istilası yaşandığını söyledi.