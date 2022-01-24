Bolu Dağı geçişinde beyaz esaret kamerada
Bolu Dağı kesiminde saatlerdir Ankara ve İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyordu. Kontak kapatan birçok araç kara gömülürken 8 saatin ardından D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.
Etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonrasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yaklaşık 8 saat önce TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldı. Bu doğrultuda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Ankara'dan TEM otoyoluna girişlere izin verilmedi.
Bolu Tüneli’nden başlayan trafikte araçlar adeta kara gömülürken kilometrelerce kuyruk oluştu. Uzun saatler trafikte bekleyen vatandaşların çoğu çareyi uyumakta buldu. Kontak kapatan araçlar ise beyaza büründü.
8 saatin ardından D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde Ankara ve İstanbul yönüne ulaşım kontrollü sağlanmaya başlandı.
Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilde devam eden kar yağışı ve soğuk havaya bağlı buzlanma nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin trafiğe kapatıldığını hatırlattı.