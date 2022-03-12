Bolu Dağı, TIR ve kamyon geçişlerine kapatıldı

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi her iki istikamet TIR ve kamyon trafiğine kapatılmıştır. Diğer araçlara şimdilik izin verilmekteyse de her an kapanma tehlikesine karşı zorunlu olmadıkça ve kış lastiği olmadan trafiğe çıkılmaması rica olunur" denildi.