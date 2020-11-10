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  3. 10 Kasım 2020 19:02

Bolu Dağı Tüneli, 28 gün sonra trafiğe açıldı

TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde bulunan viyadüklerde 28 gündür sürdürülen derz yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı.

Bolu Dağı Tüneli, 28 gün sonra trafiğe açıldı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından TEM yolunun Bolu Dağı mevkisindeki viyadüklerde, 14 Ekim'de derz yenileme çalışması başlatıldı.

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Bolu Dağı Tüneli, 28 gün sonra trafiğe açıldı

Çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki kısmın Ankara yönü, trafiğe kapatıldı. Ulaşım, D-100 yolundan sağlandı.

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Bolu Dağı Tüneli, 28 gün sonra trafiğe açıldı

Çalışmalar kapsamında geçen sürede otoyolun İstanbul yönünden çift yönlü ve D-100 yolu Bolu Dağı aktarılması ile sağlanan trafik, bugün saat 15.30 sıralarında polis ve Karayolları ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

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Bolu Dağı Tüneli, 28 gün sonra trafiğe açıldı

Çalışmalar kapsamında TEM yolunun 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler üzerinde bulunan derzlerin yenilendiği ve yolun tekrar asfaltlandığı belirtildi.

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