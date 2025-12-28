  1. Anasayfa
  Bolu Dağı tüneli çıkışında zincirleme kabus: 6 araç birbirine girdi!

Bolu Dağı tüneli çıkışında zincirleme kabus: 6 araç birbirine girdi

Bolu Dağı Tüneli çıkışında kar nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç çarpıştı. Zincirleme kaza, bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: DHA / İHA
Bolu Dağı tüneli çıkışında zincirleme kabus: 6 araç birbirine girdi

Kaza, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. 

Bolu Dağı tüneli çıkışında zincirleme kabus: 6 araç birbirine girdi

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda İstanbul yönüne giden 6 araç arka arkaya çarpıştı. 

Bolu Dağı tüneli çıkışında zincirleme kabus: 6 araç birbirine girdi

Kazada araçlarda hasar meydana gelirken, yaralanan olmadı. 

Bolu Dağı tüneli çıkışında zincirleme kabus: 6 araç birbirine girdi

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. 

