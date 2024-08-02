Bolu Dağı Tüneli kapatıldı, sürücülerin çilesi başladı
Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılması çalışmaları nedeniyle İstanbul yönünün ulaşıma kapatılmasının ardından Anadolu Otoyolu ve araçların yönlendirildiği D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kaynak: DHA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde heyelan riskini önlemek amacıyla tünelin 67 metre uzatılması için çalışmalar başladı. Bu çalışmanın yanı sıra İstanbul yönündeki viyadüklerde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.
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Çalışmalar nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün Abant ile Kaynaşlı gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kısmı 19 Eylül'e kadar kapalı olacak.
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İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant gişelerinden çıkış yaparak D-100 yolundan devam ederken, Kaynaşlı gişelerinden otoyola geri giriş yapabilecek.
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Bolu Dağı Tünelinin kapanması nedeniyle Bolu batı gişeleri ile Abant gişeleri arasında ve D-100 kara yolunda İstanbul yönünde yoğunluk yaşandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)
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