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  4. Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı

Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı - Resim: 1

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nin yaklaşık 200 metre dışında, İstanbul istikametine doğru yolun sağında toprak kayması meydana geldi.

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Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı - Resim: 2

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, otoyolun İstanbul istikametini ulaşıma kapattı.

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Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı - Resim: 3

Bu nedenle araçlar, İstanbul istikameti için Abant kavşağından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

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Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı - Resim: 4

Bolu Valisi Erkan Kılıç, heyelan nedeniyle gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

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