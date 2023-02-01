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  4. Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı - Resim: 1

Bolu Dağı Tüneli'nde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracının karıştığı zincirleme kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı - Resim: 2


Kaza, TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişi tünel içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel içinde tır, otomobil, yolcu otobüsü ve kar küreme aracı zincirleme kazaya karıştı.

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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı - Resim: 3

İhbarla olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! İstanbul yönü trafiğe kapandı - Resim: 4

İlk belirlemelere göre, kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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