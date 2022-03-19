Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Ulaşım durdu: Çok sayıda yaralı var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar yağışı uyarıları gelirken Bolu Dağı Tüneli'nde yoğun kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.
Bolu tüneli açık mı, son durum ne sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Trafikte mahsur kalan vatandaşlar Bolu Dağı Tüneli'nin açılmasını dört gözle bekliyor. Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde 5 gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışı başladı. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Peki Bolu Tüneli açık mı kapalı mı? Bolu Dağı tüneli canlı yol durumu son dakika
BOLU DAĞI TÜNELİ ULAŞIMA KAPANDI!
Son dakika haberine göre hem İstanbul hem de Ankara istikametinden yol ulaşıma kapatıldı.
Ankara istikametine giden araçlar TEM Otoyolu Kaynaşlı; İstanbul istikametine giden araçlar ise TEM Otoyolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.
BOLU TÜNELİ YOL VE HAVA DURUMU
Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde 5 gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışı başladı.
Bolu'da, akşam saatlerinde başlayan ve 5 gün boyunca devam etmesi beklenen kar yağışı başladı. TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde süren kar yağışı yeşil alanlarda etkili olurken, ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.
Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar yağışının artmasına karşın hazır şekilde bekletiliyor. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE ZİNCİRLEME KAZA: İSTANBUL YÖNÜNDE ULAŞIM DURDU
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti bölgesinden son dakika kaza haberi geldi. Bolu Dağı Tüneli içinde meydana gelen kazaya yolcu otobüsleri, TIR, kamyon ve otomobillerin karıştığı bildirildi.