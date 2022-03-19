Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza! Ulaşım durdu: Çok sayıda yaralı var

Bolu tüneli açık mı, son durum ne sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Trafikte mahsur kalan vatandaşlar Bolu Dağı Tüneli'nin açılmasını dört gözle bekliyor. Bolu'da, TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde 5 gün boyunca sürmesi beklenen kar yağışı başladı. Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor. Peki Bolu Tüneli açık mı kapalı mı? Bolu Dağı tüneli canlı yol durumu son dakika