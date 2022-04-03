Bolu Dağı tünelleri çift yönlü trafiğe kapatıldı

Açıklamada, "Ulaşımın kapalı olması nedeniyle trafik, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde ise Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalarına başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı" denildi.