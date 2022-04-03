Bolu Dağı tünelleri çift yönlü trafiğe kapatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Dağı tünellerinde meydana gelen heyelan sonrası trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiğini, Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alanın toprakla kaplandığını kaydetti.
Heyelandan Ankara yönünde 3 şeridin, İstanbul yönünde ise bir şeridin etkilendiği vurgulanan açıklamada, toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı bildirildi.
Açıklamada, "Ulaşımın kapalı olması nedeniyle trafik, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde ise Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalarına başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı" denildi.
NTV yayınına bağlanan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Heyelan sırasında bir kaza meydana gelmedi. Heyelan temizleme çalışmaları devam ediyor. Herhangi bir can ve mal kaybımız yok. Güvenlik güçlerimiz de incelemeye başladı" açıklamasında bulundu.