Bolu Dağı'nda çile başladı! Trafik durma noktasına geldi
TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması nedeniyle, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkisi Ankara istikametinde yoğun araç trafiği oluştu.
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti 1 ay sürecek derz yenileme çalışması nedeniyle saat 15.00 sıralarında ulaşıma kapatıldı.
Ankara istikametine gidecek araçlar, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişini kullandı. Yol çalışması nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilen araçlar, trafik yoğunluğu oluşturdu.
Özellikle ağır tonajlı araçların sol şeridi kullanması nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi.