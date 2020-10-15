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  3. 15 Ekim 2020 10:23

Bolu Dağı'nda çile başladı! Trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişindeki yol çalışması nedeniyle, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkisi Ankara istikametinde yoğun araç trafiği oluştu.

Bolu Dağı'nda çile başladı! Trafik durma noktasına geldi

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti 1 ay sürecek derz yenileme çalışması nedeniyle saat 15.00 sıralarında ulaşıma kapatıldı. 

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Bolu Dağı'nda çile başladı! Trafik durma noktasına geldi

Ankara istikametine gidecek araçlar, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişini kullandı. Yol çalışması nedeniyle Düzce'nin Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirilen araçlar, trafik yoğunluğu oluşturdu. 

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Bolu Dağı'nda çile başladı! Trafik durma noktasına geldi

Özellikle ağır tonajlı araçların sol şeridi kullanması nedeniyle trafik yoğunluğu meydana geldi. 

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Bolu Dağı'nda çile başladı! Trafik durma noktasına geldi

Bolu Dağı'nın dik rampalarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi. 

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