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Bolu Dağı'na sis çöktü

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 25 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'na sis çöktü - Resim: 1

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis, özellikle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaştı. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılırken, görüş uzaklığı da yer yer 25 metreye kadar düştü. 

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Bolu Dağı'na sis çöktü - Resim: 2

Araçlarıyla düşük hızda ilerleyen sürücüler, sis lambalarını açarak Bolu Dağı'nı geçti. 

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Bolu Dağı'na sis çöktü - Resim: 3

Kent merkezinde de görülen sisin, öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor. (DHA) 

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Bolu Dağı'na sis çöktü - Resim: 4
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