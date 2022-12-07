Bolu Dağı'na sis çöktü

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis, özellikle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaştı. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılırken, görüş uzaklığı da yer yer 25 metreye kadar düştü.