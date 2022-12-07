Bolu Dağı'na sis çöktü
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 25 metreye kadar düştü.
Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde etkili olan sis, özellikle Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde yoğunlaştı. Yol kenarlarındaki sis ışıkları yakılırken, görüş uzaklığı da yer yer 25 metreye kadar düştü.
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Araçlarıyla düşük hızda ilerleyen sürücüler, sis lambalarını açarak Bolu Dağı'nı geçti.
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Kent merkezinde de görülen sisin, öğle saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor. (DHA)
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