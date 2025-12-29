  1. Anasayfa
  4. Bolu Dağı'nda beyaz esaret: Kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti!

Bolu Dağı'nda şiddetli kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 40 santimetreyi geçti ve Bolu Dağı güzergahı ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı...

Kaynak: İHA
Bolu'da etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle Abant Gişeleri bağlantı yolunda bir tır kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kar kalınlığının 40 santimetreyi aştığı Bolu Dağı güzergahı, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Bolu'da akşam saatlerinde şiddetini artıran yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. TEM Otoyolu'ndan çıkış yapmak isteyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir tır, Abant Gişeleri bağlantı yolunda kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kazada yaralanan olmazken, tırın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Bölgede aralıksız devam eden yağışla birlikte Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı.

Karayolları ekipleri güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken, polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

