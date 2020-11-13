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  3. 13 Kasım 2020 10:44

Bolu Dağı'nda yoğun sis

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafenin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bolu Dağı'nda yoğun sis

Sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolunun Bolu Dağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık ve Abant Kavşağı ile kent merkezinin Dağkent ve Kalıcı Konutlar mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

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Bolu Dağı'nda yoğun sis

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi dolayısıyla, kara yolunu kullanan sürücüler zaman zaman güçlükle ilerledi.

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Bolu Dağı'nda yoğun sis

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

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Bolu Dağı'nda yoğun sis

Ayrıca D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanan sürücülerin yollarını rahat görebilmeleri için güzergahta bulunan sis lambaları da aralıksız olarak çalışıyor.

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