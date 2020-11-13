Bolu Dağı'nda yoğun sis
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafenin düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sabah saatlerinden itibaren D-100 kara yolunun Bolu Dağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık ve Abant Kavşağı ile kent merkezinin Dağkent ve Kalıcı Konutlar mevkilerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi dolayısıyla, kara yolunu kullanan sürücüler zaman zaman güçlükle ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.