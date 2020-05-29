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  3. 29 Mayıs 2020 14:59

Bolu Dağı'ndan gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait olan yük gemisini taşıyan 6 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki TIR, polis ekiplerinin eskortluğunda Bolu Dağı'ndan geçti.

Bolu Dağı'ndan gemi geçti

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu kesiminden yük nakliye gemisi geçiş yaptı.

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Bolu Dağı'ndan gemi geçti

6 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki TIR, polis ekiplerinin eskortluğunda yolun Ankara şeridi tamamen kapatılarak ilerledi.

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Bolu Dağı'ndan gemi geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait olan nakliye ve yük gemisinin, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğüne tahsis edildiği, burada baraj yapımında yük taşımak için kullanılacağı öğrenildi.

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Bolu Dağı'ndan gemi geçti

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