Bolu Dağı'ndan gemi geçti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait olan yük gemisini taşıyan 6 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki TIR, polis ekiplerinin eskortluğunda Bolu Dağı'ndan geçti.
6 metre genişliğinde 20 metre uzunluğundaki TIR, polis ekiplerinin eskortluğunda yolun Ankara şeridi tamamen kapatılarak ilerledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ait olan nakliye ve yük gemisinin, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğüne tahsis edildiği, burada baraj yapımında yük taşımak için kullanılacağı öğrenildi.