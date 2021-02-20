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  3. 20 Şubat 2021 15:14

Bolu, eksi 29,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Türkiye'de bu gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 29,7 dereceyle Bolu'nun Gerede ilçesi olarak kayıtlara geçti.

Bolu, eksi 29,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, bu gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

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Bolu, eksi 29,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Gerede Samat Köyü İstasyonunda hava sıcaklığı sıfırın altında 29,7 derece olarak ölçülürken Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu ise eksi 29 dereceyle ikinci sırada yer aldı.

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Bolu, eksi 29,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Türkiye'nin en soğuk üçüncü yeri ise sıfırın altında 26,6 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesi olurken, burayı eksi 25,5 derece ile Bolu'nun Dörtdivan ilçesi izledi.

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Bolu, eksi 29,7 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Sivas'ın Kangal ilçesi ise sıfırın altında 24,4 dereceyle en soğuk beşinci yer oldu.

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