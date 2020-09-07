Bolu'nun turizm merkezleri pandemi sürecinde ilgi gördü

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile dört mevsim ilgi çeken Bolu, ocak ayından ağustos ayına kadarki dönemde, 776 bin 486 kişiyi ağırladı. Özellikle pandemi döneminde kapalı alanlar ve kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyenler Bolu'da doğal ortamları tercih etti. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin, büyük şehirlerin gürültülü ve havasından kaçarak, dinlenmek için tercih ettiği yerlerin başında gelen Abant, 8 aylık dönemde 464 bin 915 kişi tarafından tercih edildi.