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  3. 07 Aralık 2019 10:25

Bolu'da korkutan deprem! Vatandaş sokağa döküldü

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 01:36'de Bolu'nun merkez ilçesi Kızılağıl köyünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. .

Bolu'da korkutan deprem! Vatandaş sokağa döküldü

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Bolu'da korkutan deprem! Vatandaş sokağa döküldü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 01.36'da Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü olduğu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Bolu kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda vatandaş panik yaşadı.

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Bolu'da korkutan deprem! Vatandaş sokağa döküldü

Birçok vatandaş soğuk havaya rağmen Hükümet Meydanı'nda toplandı.

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Bolu'da korkutan deprem! Vatandaş sokağa döküldü

Deprem nedeniyle birçok kişi yaşadığı paniği atlattıktan sonra evlerine geri döneceklerini söylerken, bazı kişiler de geceyi dışarıda geçireceklerini belirtti.

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