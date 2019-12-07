Bolu'da korkutan deprem! Vatandaş sokağa döküldü
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 01:36'de Bolu'nun merkez ilçesi Kızılağıl köyünde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. .
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre saat 01.36'da Bolu'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Bolu merkeze bağlı Kızılağıl köyü olduğu ve 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı. Bolu kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle çok sayıda vatandaş panik yaşadı.