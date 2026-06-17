Bolu'da maden ocağında göçük faciası: Bir işçi hayatını kaybetti
Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki bir kömür madeninde sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Göçük altında mahsur kalan bir işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA/İHA
Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren bir kömür madeni ocağında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük yaşandı. Meydana gelen bu üzücü iş kazasında, M.Ö. isimli maden işçisinin göçük altında mahsur kaldığı bildirildi.
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Olayın yetkililere haber verilmesinin hemen ardından bölgede acil durum ilan edilerek geniş çaplı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Sağlık görevlileri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri anında olay yerine intikal ederek güvenlik önlemlerini aldı ve kurtarma çalışmalarına başladı.
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Yapılan çalışmalarda maden işçisi M.Ö.'nün cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin maden ocağındaki çalışmaları devam ediyor.
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