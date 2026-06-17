Bolu'da maden ocağında göçük faciası: Bir işçi hayatını kaybetti

Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesinde faaliyet gösteren bir kömür madeni ocağında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük yaşandı. Meydana gelen bu üzücü iş kazasında, M.Ö. isimli maden işçisinin göçük altında mahsur kaldığı bildirildi.