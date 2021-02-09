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  3. 09 Şubat 2021 19:31

Bolu'da tartışma yaratan ''ayı'' heykeli

Bolu Belediyesi'nin 10 metrelik ayı heykeli projesi vatandaşlar tarafından tepki çekerken, Belediye Başkanı Özcan, "Bunda garip olan, tuhaf olan ne? Ayıya niye sahip çıkmıyoruz?" dedi. Özcan, kararlılıklarını "Bozayının bir heykelini yapacağız ve şehrin uygun bir noktasına yerleştireceğiz" dedi.

Bolu'da tartışma yaratan ''ayı'' heykeli

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente 10 metrelik bozayı heykeli yapacaklarını söyledi.

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Bolu'da tartışma yaratan ''ayı'' heykeli

Başkanın açıklaması tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı vatandaşlar projeyi olumlu karşılarken bazı vatandaşlar heykelin Bolululara hakaret olacağını söyledi.

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Bolu'da tartışma yaratan ''ayı'' heykeli

Tepkiler üzerine bir açıklama daha yapan ayının Bolu'nun simgesi olduğunu ve bunun Bolululara hakaret olmadığını söyledi.

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Bolu'da tartışma yaratan ''ayı'' heykeli

Projedeki kararlılıklarını "Bolu'yu simgeleyen, kökü Bolu'nun dağlarında olan bozayının bir heykelini yapacağız ve şehrin uygun bir noktasına yerleştireceğiz" ifadeleriyle anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Büyük ihtimalle de belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadan bir sponsor desteği ile bunu gerçekleştireceğiz. Öyle milyonlar falan ödemeyeceğiz. Ayı, hayvanat bahçelerine gittiğinizde memleketi Bolu olarak yazıyor. Dolayısıyla bizim bozayımıza sahip çıkmamız belediye olarak görevimiz."

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