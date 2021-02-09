Bolu'da tartışma yaratan ''ayı'' heykeli

Projedeki kararlılıklarını "Bolu'yu simgeleyen, kökü Bolu'nun dağlarında olan bozayının bir heykelini yapacağız ve şehrin uygun bir noktasına yerleştireceğiz" ifadeleriyle anlatan Özcan, şunları kaydetti:



"Büyük ihtimalle de belediyenin kasasından bir kuruş para çıkmadan bir sponsor desteği ile bunu gerçekleştireceğiz. Öyle milyonlar falan ödemeyeceğiz. Ayı, hayvanat bahçelerine gittiğinizde memleketi Bolu olarak yazıyor. Dolayısıyla bizim bozayımıza sahip çıkmamız belediye olarak görevimiz."