Bolu'da vicdanları sızlatan olay! Göz göre göre ezip geçti

Bolu Organize Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, M.D. idaresindeki otomobil, yolun kenarına yaklaşarak beklemeye başladı. Bir süre sonra hareket eden otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Otomobilin altında kalan ve metrelerce sürüklenen köpek, aracın üzerinden geçmesinin ardından acı içinde bölgeden uzaklaştı.