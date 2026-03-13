Bolu'da vicdanları sızlatan olay! Göz göre göre ezip geçti
Bolu'da yerde yatan köpeği fark etmesine rağmen üzerinden geçerek sürükleyen sürücü M.D., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Bolu Organize Sanayi Sitesi’nde meydana gelen olayda, M.D. idaresindeki otomobil, yolun kenarına yaklaşarak beklemeye başladı. Bir süre sonra hareket eden otomobil, yerde yatan köpeğin üzerinden geçti. Otomobilin altında kalan ve metrelerce sürüklenen köpek, aracın üzerinden geçmesinin ardından acı içinde bölgeden uzaklaştı.
1 / 3
Görüntülerin sosyal medyada infial yaratması ve yapılan şikayetlerin ardından Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü M.D., kısa sürede yakalandı.
Diğer yandan Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde bakıma alınan köpeğin vücudunda açık yaralar ve ezilmeler olduğu belirtildi.
2 / 3
3 / 3