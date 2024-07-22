Bolu'nun incisi Abant Gölü için çalışmalar sürüyor
Bolu’nun incisi, ormanlarla çevrili Abant Gölü Milli Parkı’nı daha da güzelleştirmek için çalışmalar başladı.
Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Abant Gölü Milli Parkı’nda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından hummalı çalışma başlatıldı.
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KÜP TAŞLARLA YENİDEN YAPILDI
Etrafı ormanlarla çevrili milli parkın içerisinde bulunan göl çevresinde yürüyüş ve araç yolunun bozulan kısımları için onarım çalışması başlatıldı. Kepçeyle sökülen kısımlar tekrar küp taşlarla yeniden yapılıyor. 5 kilometrelik kısımda yapılan çalışmaların hafta içerisinde tamamlanacağını öğrenildi.
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