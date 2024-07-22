Bolu'nun incisi Abant Gölü için çalışmalar sürüyor

KÜP TAŞLARLA YENİDEN YAPILDI

Etrafı ormanlarla çevrili milli parkın içerisinde bulunan göl çevresinde yürüyüş ve araç yolunun bozulan kısımları için onarım çalışması başlatıldı. Kepçeyle sökülen kısımlar tekrar küp taşlarla yeniden yapılıyor. 5 kilometrelik kısımda yapılan çalışmaların hafta içerisinde tamamlanacağını öğrenildi.