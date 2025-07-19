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Bolu'nun yeşil cennetindeki onlarca ev için tahliye kararı verildi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı. Risk altındaki evlerin 30 gün içinde boşaltılması istendi.

Kaynak: İHA
Bolu'nun yeşil cennetindeki onlarca ev için tahliye kararı verildi - Resim: 1

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Seyrancık Mahallesi ve Büyükcami Mahallesi'nde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı.

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Bolu'nun yeşil cennetindeki onlarca ev için tahliye kararı verildi - Resim: 2

AFAD ekiplerinin yaptığı son teknik incelemeler sonrası risk durumları ortaya koyuldu. Mudurnu Belediyesi'nin koordinasyonuyla yürütülecek tahliye kapsamında belirlenen yapıların 30 gün içerisinde boşaltılması gerektiği bildirildi. 

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Bolu'nun yeşil cennetindeki onlarca ev için tahliye kararı verildi - Resim: 3

Belirtilen süre içinde tahliye işlemini gerçekleştirmeyen haneler hakkında ise yasal işlem başlatılacağı açıklandı.

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Bolu'nun yeşil cennetindeki onlarca ev için tahliye kararı verildi - Resim: 4

Mudurnu Belediye Düğün Salonu'nda konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya mahalle muhtarları, hane sahipleri ve yetkililer katıldı.

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