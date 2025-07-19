Bolu'nun yeşil cennetindeki onlarca ev için tahliye kararı verildi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı. Risk altındaki evlerin 30 gün içinde boşaltılması istendi.
Kaynak: İHA
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Seyrancık Mahallesi ve Büyükcami Mahallesi'nde kaya düşmesi riski taşıyan alanlardaki yapılar için tahliye kararı alındı.
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AFAD ekiplerinin yaptığı son teknik incelemeler sonrası risk durumları ortaya koyuldu. Mudurnu Belediyesi'nin koordinasyonuyla yürütülecek tahliye kapsamında belirlenen yapıların 30 gün içerisinde boşaltılması gerektiği bildirildi.
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Belirtilen süre içinde tahliye işlemini gerçekleştirmeyen haneler hakkında ise yasal işlem başlatılacağı açıklandı.
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Mudurnu Belediye Düğün Salonu'nda konuyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya mahalle muhtarları, hane sahipleri ve yetkililer katıldı.
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