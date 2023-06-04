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  4. Bolu'yu sağanak vurdu; Abant yolunda göçükler oluştu

Bolu'yu sağanak vurdu; Abant yolunda göçükler oluştu

Bolu'da sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, ağaçlar devrildi. Abant Gölü Milli Parkı yolunda ise göçükler oluştu.

Bolu'yu sağanak vurdu; Abant yolunda göçükler oluştu - Resim: 1

Kentte günlerdir süren sağanak, bugün etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle dereler taştı; Abant Gölü Milli Parkı yolunda göçükler oluştu. Küçük çaplı heyelanların da yaşandığı yolda; tatilciler, araçları ile kontrollü geçiş yaptı. 

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Bolu'yu sağanak vurdu; Abant yolunda göçükler oluştu - Resim: 2

Dere kenarındaki çam ağaçları da devrilerek taşan suya karıştı. 

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Bolu'yu sağanak vurdu; Abant yolunda göçükler oluştu - Resim: 3

Abant Gölü Milli Parkı'ndaki mesire alanlarıysa su ile kaplandı.

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Bolu'yu sağanak vurdu; Abant yolunda göçükler oluştu - Resim: 4

Sağanağın ardından ekipler, iş makinesi ile bölgede çalışma başlattı. (DHA)

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