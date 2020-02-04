Bolu'yu sağanak vurdu, evleri su bastı

BELEDİYE BAŞKANINA GÖRE SU BASKININ NEDENİ YAPIMI SÜREN YOL

Su baskınlarının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bölgeye geldi. Tanju Özcan burada yaptığı açıklamada, "Yapımı devam eden Güney Çevre Yolu ile ilgili Karayolları müteahhidi derenin yatağını değiştirmiş. Bir menfez oluşturmuş ama menfezin ucu açık. O şekilde bırakmış. Ne Devlet Su İşleri’ne ne de belediyemize bu konuda bilgi de verilmemiş. Bunun sonucunda Gücük Deresi’nin suyu karların da hızlı erimesi neticesinde mahallemizi bu hale getirdi” dedi.