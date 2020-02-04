Bolu'yu sağanak vurdu, evleri su bastı
Bolu'da etkili olan sağanak nedeniyle Tepecik mahallesindeki Gücük Deresi taştı, giriş katta bulunan 14 evi su bastı.
Kent merkezinde gece başlayan yağmur, sabahın erken saatlerinde sağanağa dönüştü. Etkili olan sağanak nedeniyle Tepecik mahallesindeki Gücük Deresi taştı, giriş katta bulunan 14 evde su baskını yaşandı.
Bolu Belediyesi iş makinesiyle dere yatağını temizleyerek suyun mahalleye akışını engellemeye çalıştı. Mahalle sakinleri, kendi imkanlarının yanı sıra Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla suları tahliye etmeye çalıştı.
BELEDİYE BAŞKANINA GÖRE SU BASKININ NEDENİ YAPIMI SÜREN YOL
Su baskınlarının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bölgeye geldi. Tanju Özcan burada yaptığı açıklamada, "Yapımı devam eden Güney Çevre Yolu ile ilgili Karayolları müteahhidi derenin yatağını değiştirmiş. Bir menfez oluşturmuş ama menfezin ucu açık. O şekilde bırakmış. Ne Devlet Su İşleri’ne ne de belediyemize bu konuda bilgi de verilmemiş. Bunun sonucunda Gücük Deresi’nin suyu karların da hızlı erimesi neticesinde mahallemizi bu hale getirdi” dedi.