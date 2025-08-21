Bomba gibi patlayan su borusundan fışkıran tonlarca su metrelerce yükseldi

Belediye ekiplerince su kesilerek arızanın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, "Ana su borusu patladı. Yerköy'de üniversite istikametinde meydana geldi. Sulama birliğinin kanalı da var. Su çok yükseldi yollara kadar taştı" dedi.