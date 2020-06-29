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  3. 29 Haziran 2020 16:10

Bomba iddia! Kim Jong-un'un yasa dışı gizli örgütü ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, silah ticareti, uyuşturucu üretimi ve ticareti ile kaçakçılık işleri yapan bir örgütün başkanı olduğunu ve bu örgüt sayesinde lüks yaşamına finans desteği sağladığı iddia edildi.

Bomba iddia! Kim Jong-un'un yasa dışı gizli örgütü ortaya çıktı

Dünya, Kuzey Kore lideri ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ile çalkalanıyor. Bu yılın başında sağlık sorunları olduğu ve hatta öldüğü iddia edilen Kim Jong-un ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

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Bomba iddia! Kim Jong-un'un yasa dışı gizli örgütü ortaya çıktı

New York Post gazetesi Kim'in yokluğunda 'şirkete kim bakıyor?'u araştırdı. New York Post gazetesinin haberine göre Kim, alem yapmayı çok seviyor.

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Bomba iddia! Kim Jong-un'un yasa dışı gizli örgütü ortaya çıktı

Kim'in yokluğunda kız kardeşi, ağabeyinin rolüne büründü ve hatta ABD'ye nükleer bir saldırı tehdidinde bile bulundu. Ancak insanlar gerçekten de Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong'un, para makinesini denetleyen kişi olup olmadığını bilmek istiyor.

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Bomba iddia! Kim Jong-un'un yasa dışı gizli örgütü ortaya çıktı

Para makinesinden kasıt, Kim ve ailesinin milyonları için tasarlanmış, yasadışı olduğu iddia edilen küresel bir kaçakçılık ağının merkezi olan Pyongyang'daki kötü şöhretli "Ofis 39"

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