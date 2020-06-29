Bomba iddia! Kim Jong-un'un yasa dışı gizli örgütü ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, silah ticareti, uyuşturucu üretimi ve ticareti ile kaçakçılık işleri yapan bir örgütün başkanı olduğunu ve bu örgüt sayesinde lüks yaşamına finans desteği sağladığı iddia edildi.
Dünya, Kuzey Kore lideri ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ile çalkalanıyor. Bu yılın başında sağlık sorunları olduğu ve hatta öldüğü iddia edilen Kim Jong-un ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
New York Post gazetesi Kim'in yokluğunda 'şirkete kim bakıyor?'u araştırdı. New York Post gazetesinin haberine göre Kim, alem yapmayı çok seviyor.
Kim'in yokluğunda kız kardeşi, ağabeyinin rolüne büründü ve hatta ABD'ye nükleer bir saldırı tehdidinde bile bulundu. Ancak insanlar gerçekten de Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong'un, para makinesini denetleyen kişi olup olmadığını bilmek istiyor.