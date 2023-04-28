Bomba kulis: Emekli ve memura ek zam geliyor!
Seçime günler kala iktidarın seçim müjdeleri hızla devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs'ta memurlar ve emekliler için bir zam müjdesi vereceği iddia edildi.
Memur ve emekli Temmuz 2023 zammını beklerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milyonlarca memur ve emekliye 1 Mayıs'ta ek zam müjdesi vereceği ortaya çıktı. Memur ve memur emeklisine ek zam yapılacak. İşte kulislerde konuşulan yeni ek zam oranları...
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, En düşük emekli maaşının 7.500 liraya yükseltilmesinin ardından memur ve memur emeklileri de ek zam beklentisine girmişti. Enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilerin Temmuz zamları hesaplanmaya çalışılırken, milyonlarca memur ve memur emeklisini sevindirecek haber geldi. Memur ve memur emeklilerine ek zam geliyor. İşte Faruk Erdem'in aktardığı kulis ilgileri...
Ocak 2023 zam döneminde refah payı ile maaşlarına yüzde 30 artış yapılan memurlar için Ankara kulislerinden yeni bir haber geldi. Buna göre memurlara 2 ila 3 bin lira arasında seyyanen zam yapılmasının gündemde olduğu belirtildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında paylaştığı kulis haberi şöyle:
Memur-Sen Genel Kurulu'nda duyuracak
Bu biraz kulis bilgisi olarak vereceğim bunu elimde bazı rakamlar var ama onları burada speküle etmemek için söylemeyeceğim. 1 Mayıs'ta bir kere Memur-Sen genel kurulu var Sayın Cumhurbaşkanı de oraya katılacak. Orada bir konuşma yapacak.